- Ministrul Sanatații, Alexandu Rafila, spune ca certificatul verde trebuie sa includa toate cele trei altenative descise in legislația UE, adica vaccinare, trecere prin boala sau testare pentru COVID-19.

- Ministrul propus la Sanatate, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca certificatul verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ, el afirmand ca introducerea lui se va face dupa trei saptamani de crestere consecutiva a incidentei, iar eliminarea cand aceasta…

- Ministrul propus la Sanatate, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca certificatul verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ, el afirmand ca introducerea lui se va face dupa trei saptamani de crestere consecutiva a incidentei, si va putea fi eliminat…

- Alexandru Rafila despre certificatul verde: Ar trebui introdus doar cand se anunta o agravare a situatiei. Nu este un document facut ca sa oprime lumea Alexandru Rafila despre certificatul verde: Ar trebui introdus doar cand se anunta o agravare a situatiei. Nu este un document facut ca sa oprime lumea…

- Fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila a declarat miercuri seara, la Profit News, ca este important ca legea sa fie adoptata cat mai repede și, pentru acest lucru, este nevoie de un consens politic.„Deja este destul de tarziu. Adoptarea proiectului de lege este bine sa fie oricand, insa, cu cat…

- Guvernul Romaniei are in vedere implementarea pașaportului verde de vaccinare la nivel național, in toate localitațile, nu doar in cele cu incidența mare. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a facut miercuri seara anunțul la DIGI24. Intrebat punctual, daca pașaportul verde ar trebui extins…

- Medicul Monica Pop a vorbit despre situațiile pe care le pot aduce obligativitatea certificatului verde pentru accesul oamenilor in diferite spații. Doctorul spune ca este o chestiune politica, nu medicala, avand in vedere ca toți cei vaccinați se pot infecta cu covid-19 și pot transmite virusul. „Toți…

- Discuțiile despre situația generata de noul coronavirus, despre cazurile noi de infectari depistate și raportate in bilanțul zilnic venit de la Grupul de Comunicare Strategica, dar și despre campania de vaccinare la nivel național continua fie in atenția foarte multor romani. In tot acest context, doctorul…