- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre miturile legate de coronavirus. Potrivit unui studiu facut recent, daca 90% din populație utilizeaza corect masca de protecție, transmiterea virusului scade și epidemia dispare, a spus Rafila. 1. Razele ultraviolete…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre miturile legate de coronavirus. Potrivit unui studiu facut recent, daca 90% din populație utilizeaza corect masca de protecție, transmiterea virusului scade și epidemia dispare, a spus Rafila.Mituri…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat la Antena3 ca pana la finalul lunii aprilie Romania ar putea avea pana la 14.000 de cazuri de coronavirus. „Este imperios necesar sa ne gandim la modul in care vom functiona dupa aceasta perioada”, a spus Rafila. Pana in…

- Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca la finalul lunii aprilie in Romania ar putea fi pana la 14.000 de cazuri de coronavirus. "Nu am de unde sa stiu...

- Vaccinul antigripal va preveni co-infectia, in toamna sau in iarna, cu virusul gripal si cu noul coronavirus, a declarat, marti, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. ‘Vaccinul care probabil o sa fie extrem de solicitat in acest an este vaccinul gripal, care, dincolo de…

- In cateva saptamani, incepe testarea in Romania a unui medicament pentru COVID-19 facut de o companie americana, a anunțat Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, reprezentantul Romaniei la OMS.

- Luni sau marti, Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4. Anuntul a fost facut de presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Romania are deja peste 1.500 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 , iar in conditiile in care zilnic…

- Nu este exclus sa ajungem la 100.000 de cazuri de coronavirus in Romania, a declarat, joi seara, la Antena3, președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. El susține ca numarul de cazur...