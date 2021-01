Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, dr. Alexandru Rafila, a adus, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, realizata de Mihai Gadea la Antena 3, clarificari asupra efectelor vaccinurilor anti-COVID administrate acum in Romania. Amintind de situația anchetelor desfașurate in Norvegia, dupa moartea mai multor persoane in urma vaccinului, Mihai Gadea l-a intrebat pe profesorul […] The post Alexandru Rafila: “Cei peste 85 de ani nu ar trebui vaccinați”. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .