- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți seara, la Antena3 ca poate fi observata o incetinire a cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in Romania si ca spera sa se ajunga la o stabilizare a situatiei. Potrivit bilanțului transmis, marți, de ministerul Sanatații au fost inregistrate…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți, la Antena 3, dupa ce numarul cazurilor COVID-19 s-au dublat fața de ziua precedenta, ca in realitate este o scadere a numarului de cazuri fața de saptamana trecuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape 11.700 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi in Romania, mai putine fata de martea trecuta cu peste 600. Cele mai multe sunt in Bucuresti, aproape 1.700 si in judetele Cluj, Timis, Iasi si Constanta. La Terapie Intensiva sunt internate 277 de persoane, majoritatea nevaccinate. De…

- Ministrul sanatatii nu exclude un al 7-lea val pandemic Foto: Grupul de Comunicare Strategica RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, nu exclus posibilitatea ca în toamna România sa se confrunte cu un val șapte al pandemiei de COVID-19, odata cu…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, nu exclus posibilitatea ca in toamna Romania sa se confrunte cu un val sapte al pandemiei de COVID-19, odata cu inceperea cursurilor in scoli si facultati. In opinia sa, purtarea mastii de protectie in mijloacele de transport in comun si in spatiile inchise este…

- Anuntul a fost facut joi de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in ziua in care Romania a inregistrat peste 9.300 de cazuri noi de COVID, informeaza Agerpres . „Ne pregatim pentru un numar de cazuri (COVID-19 – n.r) ceva mai mare la sectiile de ATI. Din fericire, numarul de paturi ocupate nu depaseste…

- „Numarul cazurilor de infectari COVID-19 a crescut alarmant in ultima perioada. Medicii au avertizat inca de saptamana trecuta ca ne vom confrunta cu un nou val mai devreme decat era așteptat. ”In ultima saptamana s-au inregistrat aproape 8.000 de cazuri, mai exact 7.726 de cazuri. Un procent important,…

- Alexandru Rafila a avertizat ca in acest moment nici trecerea prin boala si nici vaccinul nu mai opresc transmiterea COVID-19, intrebat fiind despre cresterea numarului de infectii COVID-19 in Germania, care se confrunta chiar si cu 100.000 de cazuri pe zi. „Da, in Germania sunt foarte multe cazuri.…