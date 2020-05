Alexandru Rafila anunță noi măsuri de relaxare! Ce pregătește Guvernul în următoarele zile Alexandru Rafila, medic microbiolog și președintele Asociației Romane de Microbiologiei, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca Romania inregistreaza o scadere masiva a cazurilor de coronavirus, precum și o creștere accentuata a vindecarilor. Din aceste, motive, Guvernul ia in considerare o relaxare suplimentara de la 1 iunie, fața de ceea ce se estima, inițial. ”S-ar putea lua și alte masuri de relaxare. Noi avem o reducere de 30-35% a mediei de cazuri. Așa cum arata lucrurile acum, putem face noi relaxari, dar ele trebuie pregatite. Salile de gimnastica, terasele nu inseamna doar sa ieșim sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

