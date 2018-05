Stiri pe aceeasi tema

- Birocrația este importanta pentru gestionarea globala a unui sistem public, insa nu vrem ca aceasta sa fie o frana și sa intarzie proiectele, a declarat Alexandru Potor -Secretar de Stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, in cadrul conferinței Capital .

- Comisarul european Corina Cretu a transmis o scrisoare catre Guvern in care se declara „extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de UE, care inregistreaza intarzieri si pun in pericol politica de coeziune in Romania.

- Noul presedinte CJ Dambovita, Daniel Comanescu a sustinut prima conferinta de presa in cadrul careia a prezentat pe scurt stadiul proiectelor cu finantare europeana, proiectelor pe PNDL etapa I si etapa II si alte subiecte legate de activitatea CJ. Au mai fost prezenti la conferinta de presa, vicepresedintii…

- Primaria Satu Mare continua demersurile privind implementarea proiectelor depuse in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Miercuri, 14 martie, administatorul public al orașului, Maskulik Csaba alaturi de șeful serviciului Scriere, Monitorizare și Implementare Proiecte, Andrea Sveda, au…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale vine in sprijinul beneficiarilor publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 (PNDR 2020), carora le pune la dispozitie o informare sintetica privind etapele pe care acestia trebuie sa le parcurga dupa incheierea contractului de finantare.…

- Guvernul anunta înfiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale România - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall.