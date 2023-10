Politicianul PSD Alexandru Petrescu, fost ministru al economiei in Guvernul Grindeanu, are o serie de observații și critici la adresa primarului Sectorului 1 al Capitalei, pe care le-a enunțat public azi, pe pagina sa de socializare. Petrescu pune, in mod retoric, șapte intrebari actualului edil al Sectorului 1. „Clotilde, au trecut 3 ani de cand ai fost investita cu inalta demnitate pe care o ocupi in sectorul 1 și tu inca dai vina pe partide și pe oricine iti vine la indemana, pentru toate nerealizarile tale. Este ridicol și lipsit de bun-simț fața de locuitorii sectorului 1”, i-a reproșat lui…