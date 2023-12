Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului a votat, marti seara, pentru numirea unor noi membri in conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Alexandru Petrescu a fost ales in functia de presedinte, cu 287 de voturi ”pentru”.

- A fost ales noul președinte al ASF: este un fost ministru al Economiei!Fostul ministru al Economiei Alexandru Petrescu este Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), au decis, marți seara, senatorii și deputații. „Pentru” au votat 287 de parlamentari, in timp ce „impotriva” s-au exprimat 36 de deputați…

- In prima declarație acordata in exclusivitate pentru Ziarul Puterea, in calitate de nou președinte al ASF, Alexandru Petrescu a dezvaluit prioritațile mandatului sau, subliniind angajamentul pentru evoluția catre o piața non-bancara solida și conformarea cu standardele internaționale. „Prioritatea mandatului…

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…

- Dupa audierea si avizarea candidatilor in comisiile de specialitate, plenul comun pentru alegerea noii conduceri a ASF ar urma sa aiba loc de la ora 15.30. Votul este secret, cu buletine de vot. Pentru functia de presedinte – membru executiv s-au inscris Alexandru Petrescu, fost ministru al Economiei,…

- Social-democratul Alexandru Petrescu si liberalul Gabriel Avramescu sunt cotati cu cele mai mari sanse pentru functiile de presedinte, respectiv de prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), iar Maria Gabriela Horga (PNL) este favorita pentru un post de vicepresedinte, afirma…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financira a expirat vineri, la ora 14.00, votul in plenul Parlamentului fiind programat in 18 decembrie. Pentru functia de presedinte – membru executiv s-au inscris Alexandru Petrescu, fost ministru al Economiei, si Alin…

- Intr-un moment de maxim interes pentru piața financiara din Romania, Ziarul Puterea va aduce in exclusivitate lista finala a conducerii propuse pentru votul Parlamentului, programat sa aiba loc pe data de 18 decembrie 2023. Dupa discuții și negocieri intense, candidații au fost selectați in funcție…