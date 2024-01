Stiri pe aceeasi tema

- Cugireanul Bogdan Petric a acceptat provocarea in primul rand datorita faptului ca are oportunitatea sa lucreze cu Alexandru Pelici, antrenor de care-l leaga o frumoasa prietenie. In luna noiembrie 2021, cand Unirea Alba Iulia trecea prin momente critice, Petric a fost inițiatorul unui gest superb de…

- FOTO-VIDEO: Reunire la CSM Unirea Alba Iulia | Alexandru Pelici: „Ne batem pentru accederea in play-off” CSM Unirea Alba Iulia a avut astazi primul antrenament al anului, pana in prezent fiind puține noutați pentru “alb-negri” (doar portarul L. Bucur), obiectivul primaverii pentru echipa pregatita de…

- In aceasta dupa-amiaza, la Stadionul “Cetate”, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia are prima ședința de pregatire a anului, gruparea din Cetatea Marii Uniri reunindu-se sub comanda lui Alexandru Pelici, antrenor care a prevazut doua stagii de pregatire in aceasta iarna (al doilea, extern, in Antalya,…

- CSM Unirea Alba Iulia a pierdut, astazi, pe „Cetate”, disputa impotriva liderului Seriei a IX-a, Gloria Bistrița, la ultima reprezentație a anului in fața fanilor, scor 0-1 (0-1), impuținandu-se șansele „alb-negrilor” de a accede in play-off. Este primul eșec pe teren propriu pentru antrenorul Alexandru…

- Venita dupa doua succese consecutive, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut in deplasare cu ACS Targu Mureș, cu o concentrare a evenimentelor in finalul primei reprize. Dupa 3 ocazii mari ratate de vizitatori, Roșu și Istrate – in doua randuri (inclusiv o lovitura libera ce a șters bara dreapta), gazdele…

- Alexandru Pelici este, incepand de astazi, noul antrenor principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, acesta semnand azi un contract cu gruparea din Cetatea Marii Uniri valabil pana in vara anului 2025, ințelegere ce se va prelungi automat in cazul realizarii obiectivelor de performanța, repectiv…

- Alexandru Pelici, noul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia: „Vrem sa facem performanța, dupa modelele Galați sau Hunedoara!” Alexandru Pelici este noul antrenor principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, acesta semnand azi un contract cu gruparea din Cetatea Marii Uniri valabil pana in vara…

- Alexandru Pelici va semna maine contractul cu divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia și va incepe efectiv activitatea la formația din Cetatea Marii Uniri in jurul datei de 1 noiembrie 2023, adica peste doua saptamani. Mutarea este una extrem de importanta in privința bancii tehnice a “alb-negrilor”,…