- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,34% din PIB, in primele șase luni din acest an, in ușoara creștere fața de luna anterioara (2,32%), dar cu 0,67 puncte procentuale peste cel din aceeași perioada din 2022.

- Romania a ajuns sa fie un exemplu european in lumea gamblingului și asta datorita pachetului legislativ aflat in vigoare, dar și prin faptul ca reușește sa colecteze sume importante la bugetul de stat. Industria cazinourilor din Romania a fost evaluata la o cifra de afaceri de peste 1.2 miliarde…

- Sute de mii de oameni au parasit Romania in ultimii 16 ani, de la aderarea la Uniunea Europeana. Au fost atrași de salariile mai mari din Vest, lucru ce a provocat un decalaj uriaș pe piața muncii. Industria construcțiilor, spitalele și hotelurile resimt acest lucru, inclusiv in Constanța. Nicolae Bucovala,…

- O petiție online solicita Consiliului de administrație al INDITEX, compania care deține branduri precum Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti și altele, acordarea de salarii decente angajaților din Romania. Cei 150.000 de salariați din industria modei traiesc la limita saraciei

- Decizia Comisiei Europene de a aloca 500 de milioane de euro pentru creșterea producției de muniții in cadrul Uniunii este un pas important și, sper, doar primul dintr-o serie de decizii menite sa susțina industria de aparare a statelor membre. EPP, cel mai mare grup politic din cadrul Parlamentului…

- Ungaria si Romania lanseaza un program comun de dezvoltare economica pentru a permite Romaniei sa beneficieze de investitiile in industria auto din estul Ungariei, a declarat marti, la Oradea, ministrul ungar al afacerilor externe si comertului, Peter Szijjarto – transmite MTI. O parte semnificativa…