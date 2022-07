Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca demersurile tarii noastre pentru recuperarea tezaurului Bancii Nationale a Romaniei din Rusia trebuie continuate, el precizand ca la Moscova avem 91,5 tone de aur fin in valoare de peste 315 milioane de lei. Alexandru Muraru a scris, luni, pe…

- ”Luam in serios fiecare reclamatie si le investigam temeinic. Notificam de fiecare data in special partea ucraineana cu privire la rezultat”, a declarat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic, Liz Truss, la Ankara. Cavusoglu a mai subliniat…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra. Liderii mondiali sunt de parere ca imposibilitatea de a deschide porturile…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, ieri, Israelul ca sprijina "regimul neonazist" si "alimenteaza antisemitismul" din Ucraina, acuzatie care a intensificat disputa dintre cele doua state, care a inceput odata cu afirmatia ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit careia Adolf Hitler…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, marti, Israelul ca sprijina ”regimul neonazist” si ”alimenteaza antisemitismul” din Ucraina, acuzatie care a intensificat disputa dintre cele doua state, care a inceput odata cu afirmatia ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit careia Adolf Hitler…

- In "Cartea albastra" diplomatica anuala publicata, vineri, Tokyo a folosit din nou acest termen in legatura cu patru insule din arhipelagul Kurile, care se invecineaza cu marea insula Hokkaido din nordul Japoniei, relateaza HotNews.ro, care citeaza AFP. Numite de Japonia "Teritoriile de Nord", aceste…

- Rusia a dispus inchiderea consulatelor Letoniei, Lituaniei și Estoniei ca masura de retorsiune, a anunțat Ministerul de Externe de la Moscova, citat de Sky News. Intr-o declarație, ministerul de externe al Rusiei a spus ca inchide consulatele leton din Sankt Petersburg și Pskov, consulatul estonian…