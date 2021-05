Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL a hotarât luni, ca funcția de președinte al organizației Iași sa fie preluata, interimar, de catre deputatul PNL Andrei Muraru. Acesta este cunoscut drept un apropiat al președintelui Klaus Iohannis și totodata prim-vicepreședinte PNL Iași. Muraru va conduce filiala dupa…

- Orban a anunțat ca Alexandru Muraru, prim-vicepreședintele PNL Iași, va fi președinte interimar dupa ce Costel Alexe s-a autosuspendat in urma punerii sub urmarire penala pentru dare de mita și delapidare, ca ministru al Mediului in 2020.„Am luat act de suspendarea președintelui PNL Iași la nivel județean…

- Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a spus, duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. El spune ca cei doi sunt suspendați din funcțiile deținute in partid. Replica lui Orban vine dupa ce Klaus Iohannis a…

- Liderii PNL Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, s-au autosuspendat din functiile de conducere din partid din cauza acuzatiilor de coruptie - insa statutul PNL prevede autosuspendarea numai in caz de ocupare a unei functii publice incompatibile cu detinerea unui rol de conducere in partid. Astfel, actiunea…

- Decizia vine la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca sefia PNL ar trebui sa reactioneze politic fata de acuzatiile de coruptie aduse liberalilor Costel Alexe si Mihai Chirica.