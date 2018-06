Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul cantareț de muzica ușoara, Alexandru Jula, decedat la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a fost condus in aplauze, marți, pe ultimul drum. Puțini dintre admiratorii sai au fost insa prezenți. ”Imi amintesc și de regretatul Ionel Miron, la care tot…

- Leo Iorga trece prin momente cumplite dupa ce a fost diagnosticat cu cancer la plamani, in urma cu sapte ani. Boala lui s-a agravat, iar viata solistului depinde acum de 50.000 de euro. Leo Iorga se lupta cu cancerul de sapte ani. Ultimile analize sunt alarmante, iar medicii i-au recomandat un tratament…

- Ultimul an a fost unul greu pentru Alexandru Arșinel. El a pierdut-o pe eterna lui colega de scena, Stela Popescu, a avut grave probleme de sanatate, iar pe lânga asta, soția sa este imobilizata la pat.

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Antrenorul BC SCM Timisoara, Tudor Costescu, a luat in urma cu cateva zile o decizie curajoasa, aceea de a prezenta public situatia financiara grava in care a ajuns echipa. O spunea dupa meciul pierdut cu Galati, o formatie cotata mai slab decat cea banateana. „E o stare de fapt care…