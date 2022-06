Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne Alexandru Jizdan a fost citat la Procuratura pentru a fi audiat. S-a intamplat in urma perchezițiilor desfașurate in aceasta dimineața la domiciliul lui, dar și la alte adrese.

- Bucurestiul zilelor noastre este departe de imaginea Micului Paris de alta data. Daca la capitolul planuri de investitie este mai infloritor ca niciodata, realitatea din teren il arata imbacsit, sufocat si neingrijit.

- Fostul șef al ASP, Vladislav Zara, a fost citat la procuratura pentru a fi audiat in dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Astfel, in cazul in care acesta nu se va prezenta, risca sa fie dat in cautare, transmite ProTV . Procurorii menționeaza ca Zara este plecat din țara,…

- Productia "Minions: The Rise of Gru" ("Minions 2"), mult asteptata continuare a filmului de animatie de succes mondial "Minions" din 2015, va fi proiectata in avanpremiera in seara de deschidere a Festivalului International de la Annecy, au anuntat organizatorii, informeaza AFP. Fii la curent…

- Al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei va fi prezentat de UE: Ce masuri ia in considerare Bruxelles-ul Al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei va fi prezentat de UE: Ce masuri ia in considerare Bruxelles-ul Un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar include ”o anumita…

- „Arma spațiala” folosita de soldații din Ucraina impotriva atacurilor rusești. Ce vaneaza cu ea. Un general al armatei ucrainene a prezentat arma pe care subalternii lui o folosesc pentru a contracara atacurile aeriene ale armatei lui Vladimir Putin. Cei au vazut-o spun ca pare de pe alta lume. Un general…

- Regizorul, scenaristul si producatorul australian Baz Luhrmann va prezenta cel mai recent film al sau, "Elvis", la Festivalul de la Cannes in cadrul celei de-a 75-a editii a acestui eveniment cinematografic, care se va desfasura in perioada 17 - 28 mai, au anuntat marti organizatorii. "Elvis" este un…