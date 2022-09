Consilierul județean Alexandru Iovescu (PSD) va fi reprezentantul Timișului intr-un proiect al Comisiei Europene care incearca sa ajute mai mult comunitațile locale. „Cu responsabilitate am primit nominalizarea colegilor mei din Consiliul Județean Timiș pentru a reprezenta Timișul in cadrul rețelei «Construirea Europei cu consilierii locali», lansata de catre Comisia Europeana in contextul Instrumentului european de […] Articolul Alexandru Iovescu, reprezentatul Timișului intr-un program lansat de Comisia Europeana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .