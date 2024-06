Se redeschid minele! UE a pus ochii pe rezervele de grafit și wolfram Guvernul a decis sa schimbe Legea minelor pentru a permite redeschiderea tuturor exploatarilor. UE a impus, prin Regulament, dezvoltarea programelor de explorare geologica in Europa, cu scopul de a crește capacitațile de extracție a materiilor prime critice. Interesul major in Romania este direcționat spre rezervele de grafit și wolfram, urmate de magneziu, bismut, galiu, germanium, […] The post Se redeschid minele! UE a pus ochii pe rezervele de grafit și wolfram first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PSD-UDMR-PNL le va acorda refugiaților ucraineni dreptul de a deveni cetațeni romani! Un proiect de lege adoptat in ultima ședința de Guvern prevede ca orice refugiat care a locuit pe teritoriul Romaniei pe o perioada de minim 3 ani va avea dreptul sa obțina cetațenia romana. Incepand cu anul…

- Daca pana de curand șoferii nu erau obligați sa aibe in mașina un anume lucru, de acum lucrurile se schimba, avand in vedere ca se schimba legea peste tot in Europa, inclusiv in Romania, și care precizeaza in mod clar ce trebuie sa aiba toți șoferii in mașina. Parlamentul European anunța ca se schimba…

- Proiectul de lege care ii lasa pe șoferi 10 ani fara permis, daca sunt prinși bauți sau drogați la volan, urmeaza sa ajung la vot final. De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente. Doar in ultimele luni, zeci de șoferi bauți și drogați au provocat tragedii pe șosele. Un […]…

- "Au fost emise primele facturi pe luna aprilie la gaze si energie electrica. Fata de pretul maxim prevazut de plafon, preturile facturate la gaze naturale sunt cu pana la 25% mai mici. De exemplu, pretul practicat de principalul furnizor de gaze naturale pentru consumatorii casnici este 0,23381 lei/…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata, marți, de președintele Klaus Iohannis. Romania a intrat in linie dreapta catre producția de energie eoliana in largul Marii Negre, transmitea la inceputul lunii aprilie, ministrul Sebastian Burduja.

- Demers inedit. Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul a transmis cateva recomandari credincioșilor cu privire la praful saharian care a ajuns deasupra Romaniei. „Praf saharian deasupra Romaniei! Ne ustura ochii: Nu va speriați! Prin mijloacele de comunicare prin eter, am aflat dimpreuna, ca din necuprinsul…