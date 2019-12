Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca a fost aprobata hotararea de guvern care prevede ca salariul minim pentru anul viitor sa fie de 2.230 de lei. "In sedinta de guvern de astazi am aprobat hotararea de guvern care prevede ca salariul minim pentru 2020, este vorba de salariul fara studii superioare, acela ramanand in cuantumul aferent anului in curs, sa fie de 2.230 de lei, respectiv, aceasta rezulta intr-un venit mediu de 1.297, ceea ce inseamna o crestere de 83 de lei pentru fiecare salariat", a spus Alexandru la Palatul Victoria. Ea a adaugat ca hotararea de guvern aproba…