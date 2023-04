Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 5 aprilie, incepand cu ora 18:00, va avea loc a doua ediție a festivalului de pricesne „Sa-l preamarim pe Domnul” la Biserica Ortodoxa „Invierea Domnului” din Campia Turzii. Vor participa elevi de la Liceul Teoretic „Pavel Dan”, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”, Școala Gimnaziala „Avram…

- Parlamentarii din Forta Dreptei, sustinand propunerea organizatiei de Tineret a partidului, au inregistrat la Parlament proiectul prin care este interzisa orice fel de publicitate la jocurile de noroc. Potrivit propunerii legislative reclama la jocurile de noroc va avea parte de un regim similar cu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica, intru-un interviu pentru Prima News, ca Romania a dovedit ca este „total de partea Ucrainei”, precizand ca razboiul inițiat de Vladimir Putin nu are nicio legatura cu situația privind Canalul Bastroe. Social-democratul spune ca nu poate fi…

- Consiliul Județean al Elevilor Olt, unica structura de reprezentare a elevilor la nivel județean, condamnaferm orice forma de violența adresata elevilor. O ancheta a fost deschisa de politistii din Olt dupa ce un elev ar fi fost batut de doua profesoare de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal.In…

- Cazul elevului acuzat de agresivitate asupra colegilor și cadrelor didactice de la Școala ”Coresi”, probabil unul greu de rezolvat fara o colaborare stransa intre autoritațile educaționale, profesori și familie. Baiatul de clasa a III-a a fost deja transferat, la cererea parinților, de la Școala din…

- Mai bine de 400 de locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Olt, potrivit Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca. Majoritatea posturilor vacante sunt pentru municipiile Caracal și Slatina.

- Suceveanca Anamaria Lazaruc (Pasat) și-a caștigat recent un loc binemeritat in Programul „Delegații de Tineret ai Romaniei la ONU", alaturi de tanarul Alexandru Draghia, din Caracal. Cei doi tineri, aleși din 43 de candidați inscriși, vor reprezenta Romania la evenimentele ONU, la New ...

- Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 68 de ani, din municipiul Caracal, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul național DN 64, nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Enoșești, deși semnalele de culoare roșie ale semaforului electric erau in funcțiune, și a…