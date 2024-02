Handbal: Rezultatele săptămânii pentru echipele de la Potaissa Turda A fost o saptamana plina de handbal pentru echipele de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”. Miercuri, echipa de junioare I de la Turda, a terminat la egalitate, scor 24-24, confruntarea cu Gloria Bistrița. Turdencele au incheiat grupele geografice cu noua victorii și un rezultate de egalitate. Vineri, junioarele III au reușit o victorie superba, scor 32-31, in fața celor de la LPS Bistrița. Turdencele se afla pe locul 8 al clasamentului. In Campionatul Național de Tineret, Potaissa Turda s-a impus la Sighișoara, scor 32-30 și a urcat pe locul 2 al clasamentului,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare s-a impus miercuri, 7 februarie, pe teren propriu, in fața formației CSM Sighișoara, scor 37-27 (20-16), intr-un joc contand pentru etapa a 16-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Minaur a jucat frumos și a reușit sa adune inca trei puncte in clasament, la capatul unei meci in…

- Va fi o saptamana cu șase partide pentru echipele de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”. Primele care vor juca vor fi junioarele I, care vor juca pe terenul celor de la Gloria Bistrița. Vineri și sambata se vor desfașura celelalte trei partide, inclusiv meciul echipei…

- Anul 2024 a inceput in forța pentru Asociația romanilor expulzați și refugiați in 1940. Guvernanții și majoritatea parlamentarilor au decis ca sa mențina DISCRIMINAREA romanilor așa ca Legea 154/2021 se aplica in continuare doar pentru minoritari. In timp ce minoritarii stau liniștiți la casele lor,…

- Este o saptamana plina de handbal la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, clubul turdean fiind implicat in patru partide. Vineri, de la ora 18:00, junioarele III se vor deplasa la Taureni, pentru duelul cu formația din localitate. Sambata vor fi doua partide in sala „Gheorghe…

- Jucatoarea Potaissei Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a fost convocata la lotul național de junioare. Alexia va participa la acțiunea echipei naționale de junioare, din perioada 14 – 24 ianuarie. Nița are sezon excelent cu echipa de club, turdencele pierzand un singur meci in…

- In clasamentul Seriei B din Campionatul National de tineret, CSM Constanta se afla pe locul doi, cu 12 puncte acumulate in sase partide.Echipele de handbal tineret si juniori ale CSM Constanta au incheiat pe locuri fruntase prima parte a stagiunii 2023 2024, tinerii sportivi fiind motivati de evolutiile…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizeaza in perioada 23-24 noiembrie 2023, Sesiunea Științifica Unitate, Continuitate și Independența in Istoria Poporului Roman. 105 ani de la Marea Unire (1918-2023). La aceasta manifestare devenita deja tradiție ca sa aiba loc in preajma Zilei Naționale a Romaniei,…