Alexandru, dispărut Pecineaga. De ce sunt golite bazinele: Motivul pentru care scafandrii n-au putut interveni ”La Pecineaga se acționeaza pentru golirea celui de al 2-lea bazin, cu 4 motopompe de mare capacitate (2 de la ISU Constanța, 1 de la ISU Calarași și 1 de la ISU Tulcea)”, se arata intr-o comunicare a ISU Constanța. Scafandrii din Constanța pot acționa pana la adancimi mult mai mari decat ale bazinelor din Pecineaga, doar ca nu vorbim despre apa in sine, ci iazuri cu apa murdara, cu dejecții de la ferma de porci. Prin urmare, pompierii n-au putut interveni pentru cautarea baiatului de 8 ani. E necesar un costum special pentru a intra in astfel de bazine cu apa cu dejecții de la ferme… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de amploare a pompierilor din județul Constanța. Trei bazine cu o adancime de șase metri sunt golite cu mai multe motopompe dupa ce exista posibilitatea ca baiatul sa se fi innecat. Operațiunea a inceput la ora 07:00 in aceasta dimineața, iar in jurul pranzului primul bazin a fost…

- La Pecineaga, in aceste momente se continua verificarile pentru gasirea minorului in varsta de opt ani dat disparut sambata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, "se actioneaza pentru golirea celui de al doilea bazin, cu patru motopompe de mare capacitate doua de la ISU Constanta,…

- Copilul de 8 ani disparut in localitatea Pecineaga, județul Constanța, este de negasit, dupa mai bine de 36 de ore de cautari. Echipele de intervenție incearca sa goleasca un bazin de dejecții din apropierea unei ferme de porci, intrucat copilul ar fi putut ca cada in acesta, potrivit Mediafax.Doua…

- O asociatie de protectia mediului a achiziționat și va folosi in premiera in Romania o drona Waste Shark pentru a curața apele de deșeurile din plastic. Drona, care costa aproape 22.000 de euro navigheaza la suprafața apelor și colecteaza pana la 500 de kilograme de deșeuri intr-o zi, potrivit startupcafe.…

- Polițiștii din Tulcea cauta o fata de 16 ani, care in urma cu cateva zile a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Polițiștii au fost anunțați despre dispariția fetei in cursul zilei de marți și au inceput cautarile, anunța MEDIAFAX.Citește și: Surse Cazul Caracal. Ce se va intampla astazi…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta, barbatul disparut ieri in mare, in statiunea Olimp, a fost gasit in aceasta dimineata in zona plajei Davos. Cautarile au fost reluate in aceasta dimineata in jurul orei 7:00. La cautari au participat 13 scafandrii si un echipaj ARSVOM. La…

- Cazul de la Caracal a scos in evidenta lacunele pe care le are statul roman atunci cand vine vorba despre a-si apara cetatenii. Aceasta instabilitate a scos la iveala cazuri nerezolvate din Politia Romana, situatii in care minorii au disparut fara urma. Este si exemplul a doua fetite din judetul Maramures…

- Doi copii au plecat de acasa, iar familiile lor au anunțat poliția. Cautarile au inceput imediat. Este vorba despre un baiat de 16 ani și o fata de 13 ani. Din fericire, finalul a fost unul fericit. The post Familii disperate dupa ce copiii au disparut de acasa. Polițiștii au intrat in alerta appeared…