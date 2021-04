Alexandru Dedu: ”Nu cred că Neagu se va retrage de la națională” Președintele Federației Romane de Handbal accepta cu greu ratarea calificarii echipei feminine la Jocurile Olimpice de la Tokyo și e convins ca cea mai buna jucatoare din lume va ramane sa ajute ”tricolorele” și la Campionatul Mondial din Spania. Vestea ca cea mai buna handbalista din Romania, Cristina Neagu, se va retrage temporar de la echipa naționala a luat prin surprindere pe toata lumea. Dupa ”dubla” cu Macedonia de Nord și calificarea la Campionatul Mondial din Spania, programat in luna decembrie, aceasta a anunțat ca ia o pauza de la prima reprezentativa. Prezent la Adunarea Generala a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general la Federației Romane de Handbal, Cristina Varzaru, și vicepreședintele Federației Romane de Handbal, Sorin Dinu, au fost votați in cadrul congresului Federatiei Europene de Handbal (EHF) de la Viena și fac parte din structurile acestei organizații. Aleasa in Comitetul Națiunilor la…

- Nationala de handbal feminin a României s-a calificat miercuri, în deplasare, la Campionatul Mondial, dupa ce a învins reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 35-20 (18-10), si în mansa retur din faza play-off a competitiei. România ramâne astfel singura echipa din…

- Niklas Sule (25 de ani), stoperul lui Bayern Munchen, are in continuare probleme musculare. Jucatorul nu va efectua deplasarea la București cu lotul Germaniei și va rata partida din preliminariile CM 2022 cu Romania. Romania - Germania se va juca duminica, 28 martie, incepand cu ora 21:45. Meciul va…

- Selectionerul Mirel Radoi, care a fost testat pozitiv cu coronavirus la 16 martie, va sta pe banca echipei nationale la meciul din aceasta seara cu Macedonia de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei va infrunta Macedonia de Nord in baraj pentru Campionatul Mondial care va avea loc anul acesta, in perioada 1-19 decembrie, in Spania, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Viena. Romania, care a participat la toate cele 24 de editii la Mondialului feminin…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, si portarul Denisa Dedu au facut declaratii dupa infrangerea cu Norvegia de la turneul preolimpic. ”Maine va fi un meci pe viata si pe moarte, totul e la mana noastra”, a spus antrenorul despre meciul de duminica al tricolorelor…

- Naționala feminina a Romaniei va juca, la sfarșitul saptamanii, in Muntenegru, turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Va fi un turneu in trei, Romania, Muntenegru și Norvegia, primele doua clasate urmand sa obțina biletele pentru Japonia. Adrian Vasile a convocat 18 jucatoare, patru…

- Portarul Mihai Eșanu (22 de ani) a avut sentimente amestecate in ultima saptamana. A prins lotul pentru Euro 2021, dar spune ca a fost trezit la realitate de eșecul suferit de Dinamo cu FC Argeș, scor 1-2. Dinamo - FC Argeș, totul AICI „E cel mai frumos moment din viața mea. Am muncit mult pentru asta.…