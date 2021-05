Alexandru Ciucu, despre divorțul de Alina Sorescu: „Nu avem încotro” Alexandru Ciucu a facut noi declarații cu privire la zvonurile potrivit carora s-ar afla in proces de divorț cu soția sa, Alina Sorescu. Designerul Casei Regale dezminte informațiile aparute in presa. Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt impreuna de 13 ani, iar in urma cu aproape 11 ani au devenit soț și soție. Cei doi au impreuna doua fetițe, Carolina, nascuta in 2014, și Ana Raisa, nascuta in aprilie 2016. Recent, designerul a fost surprins in compania unei femei, iar in presa s-a spus ca acesta și-ar inșela soția și ca ar fi in pragul divorțului. Soțul Alinei Sorescu a declarat pentru Playtech… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

