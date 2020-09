Este prima sa ieșire in public dupa externarea sa de la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, unde a trecut prin clipe cumplite timp de circa doua saptamani cat s-a luptat cu o forma severa a noului coronavirus. In punctul critic al infectarii, omul de afaceri de origine franceza a ajuns și pe secția de terapie intensiva. Alexandre Eram (50 ani) a fost cel mai afectat din familia sa, Andreea Esca și fiul lor, Aris Eram s-au descurcat mai bine cu boala.Vizibil palid, dar zambitor, purtand o camașa in ton cu tema petrecerii – caraibiana– Alexandre Eram pare sa se recuperat bine . ”Avem in minte…