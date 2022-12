Doar 12 zile ne mai despart pana la cea mai frumoasa perioada din an, cand mirosul de cozonaci și turta dulce vor invalui casele romanilor. Craciunul este despre iubire, familie și momente frumoase petrecute impreuna. Este despre a darui, iar Alexandra Ungureanu și Paul Ananie va aduc „Cea mai frumoasa iarna” in playlistul de sarbatoare. „Mi-am dorit o piesa de Craciun care sa adune toata emoția acestei perioade pe care eu o simt din tot sufletul, mai ales ca sunt nascuta in luna decembrie și este acea perioada din an pe care o iubesc cel mai mult. «Cea mai frumoasa iarna» nu este neaparat un…