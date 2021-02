Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Aceasta este prima piesa pe care Alexandra Stan o lanseaza dupa experința SURVIVOR ROMANIA, artista lansand și…

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Alexandra este #aleasa de milioane de oameni din lume ca fiind idolul lor. Drept dovada stau cifrele din Social…

- Sa ajungi in conducerea Registrului Auto Roman e ca și cum ai caștiga la loterie. Banii care le intra in conturi directorilor și membrilor Consiliului de Administrație sunt pur și simplu foarte mulți. Daca studiem CV-urile „norocoșilor”, vedem și care pare sa fie cheia succesului: studiile pe securitate…

- A sasea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech va intra maine in tara. 9.360 de doze vor ajunge la Constanta.Maine, 25 ianuarie, va sosi in Romania a sasea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 92.430 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara.Transportul…

- Pe locul 1 in topul celor mai bogate femei din Romania se afla Anastastia Soare. Nascuta in Constanta, aceasta a facut avere din industria frumusetii in Statele Unite ale Americii, unde a emigrat dupa Revolutie. In varsta de 64 de ani, ea este cunoscuta ca "Regina Sprancenelor" și are o avere estimata…

- Facand retrospectiva anului 2020, Alexandra Stan a adunat multe reușite pe plan muzical, dintre care amintim: single-ul „Obsesii” a intrat in toate topurile muzicale din Romania, Mr. Saxobeat a depașit 200.000.000 de ascultari pe Spotify – fiind singura artista din Romania care reușește aceasta performanța,…

- "S-a luat o decizie. Domnul Raed Arafat a explicat deja in conferința de presa de aseara ca nu se produc modificari fața de hotararea anterioara, excepție modul de transport in interior telecebinelor. Vom analiza proiectul de Hotarare de Guvern prin care se va prelungi starea de alerta și cu aceasta…

- O femeie care realiza ilegal intervenții chirurgicale estetice a fost dusa, joi seara, la sediul Poliției Capitalei pentru audieri. Joi, anchetatorii au facut trei percheziții in București și in județul Constanța in acest caz.Potrivit unor surse judiciare, femeia, care era cosmetician și nu doctor,…