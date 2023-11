Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, in București și in garnizoanele in care exista unitați militare care au executat misiuni in teatrele de operații vor fi organizate sambata, 11 noiembrie, ceremonii militare și religioase, informeaza MApN.Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații…

- Otilia Bilionera s-a casatorit cu iubitul turc, insa nu au facut și petrecerea de nunta. Cantareața știe ce rochie de mireasa iși dorește și a precizat ca va respecta o parte dintre tradițiile turcești la nunta.Dupa un an de relație, Otilia Bilionera s-a casatorit cu iubitul turc, care este cu 7 ani…

- Lora, una dintre cele mai indragite artiste din Romania, a surprins pe toata lumea cu apariția sa la un eveniment monden din Capitala, unde a purtat portjartiere. Ionuț Ghenu a reacționat imediat cand a vazut ținuta iubitei sale.Lora este o femeie frumoasa, care reuștește sa atraga privirile oriunde…

- Aza a fost implicata intr-un accident rutier in Capitala. Un șofer neatent a lovit-o din plin pe artista și i-a distrus partea stanga a mașinii. Mai mulți participanți in trafic au reușit sa se fereasca de impact, astfel ca nu au mai fost și alte victime.

- Alexandra Stan s-a mutat de curand in București, intr-un nou apartament despre care s-a zis ca artista l-a achiziționat. Acum, intr-un interviu pentru unica.ro, cantareața a explicat ca inca locuiește cu chirie și nu planuiește sa faca vreo achiziție in curand. Unele dintre vedele din Romania au recunoscut…

- Sistemul privat de invațamant este o alternativa catre care se indreapta un numar tot mai mare de candidați care au experiența sau care vor sa lucreze in sectorul de educație. Numarul mare de gradinițe, școli private, instituții de tip before & after school care s-au deschis in ultimii ani a creat și…

- Cantareata de muzica folk Zoia Alecu sarbatoreste 50 de ani petrecuti pe scena cu trei concerte aniversare, la Tulcea, Ploiesti si Bucuresti, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Concertele aniversare extraordinare vor avea loc la Teatrul Jean Bart din Tulcea pe 2 septembrie, la Filarmonica Paul…