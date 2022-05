Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Spanic și Lucian Viziru s-au revazut pentru prima data in 15 ani, dupa ce au jucat impreuna in telenovela Numai Iubirea. Cea supranumita regina telenovelelor a marturisit ca a fost la un pas de a-și pierde viața, dupa ce a fost otravita. Ce a pațit, de fapt, actrița originara din Venezuela.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Karia a dezvaluit cat de mult a fost susținuta de mama ei. Ce a marturisit vedeta despre femeia care i-a dat viața, dar care a murit in urma cu cațiva ani. Cat de recunoscatoare le este artista parinților ei.

- Este motiv de sarbatoare in familia Giuliei Anghelescu! Mama ei iși serbeaza astazi ziua de naștere, motiv pentru care artista nu a putut sa nu-i scrie un mesaj de-a dreptul emoționant. Ba mai mult decat atat, a postat și o fotogafie de colecție cu ea. Iata cum arata cea care i-a dat viața, de fapt!…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Rus a marturisit ca vrea sa devina mamica. Artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, dar și ce iși dorește cel mai mult in viața, chiar daca nu a avut parte de cele mai frumoase experiențe in viața. Ce a mai declarat indragita vedeta despre viața ei personala.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a vorbit despre cele mai grele momente din viața, dar și despre moarte. Ce a marturisit indragita vedeta despre trecerea in neființa și cat de „speriata” este in acest sens. Afacerita a oferit detalii și despre o experiența neplacuta dintr-o vacanța.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a marturisit din ce motiv iși ține copiii ascunși de lumina reflectoarelor și cat mai departe de ochii lumi. Ce a dezvaluit milionarul, dar și cat de mult ține la discreție atunci cand vine vorba de viața lui personala.

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Cei doi au venit recent, cu o surpriza de proporții pentru fanii lor. Artistul și iubita lui joaca pentru prima oara impreuna intr-un film. Gina Pistol a fost prezenta la avanpremiera filmului…