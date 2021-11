Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oua cu origine falsificata au fost vandute pe piata romaneasca de o retea activa in 3-4 state membre ale Uniunii Europene, filiera fiind ulterior descoperita si eliminata, a declarat, joi, pentru Agerpres, vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, a declarat, marti, ca Statele Unite iau in considerare adaugarea a patru tari in programul de renuntare la obligativitatea vizelor (visa waiver), care permite deplasarea in Statele Unite fara viza pentru o sedere de pana la 90 de zile,…

- Romania, alaturi de Israel, Cipru și Bulgaria, ar putea intra in programul Visa Waiver, care permite cetațenilor sa calatoreasca in SUA fara viza pentru o perioada de pana la 90 de zile, relateaza Reuters. „Avem patru candidati: Israel, Cipru, Bulgaria si Romania”, a spus Alejandro Mayorkas, secretarul…

- Romanii sunt cei mai supuși riscului de saracie din UE, arata un studiu Foto: captura video. Românii sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din întreaga Uniunea Europeana. Potrivit unor date ale Eurostat, care se refera la situația de anul trecut,…

- Romania si Bulgaria se regasesc pe ultimele doua locuri la numarul persoanelor vaccinate. Acest lucru este perfect normal, si chiar era foarte usor de anticipat pentru majoritatea tarilor UE, unde legatura cu biserica nu mai exista demult. Romania este pe primul loc in randul tarilor UE la…

- Grecia, Portugalia sau Cipru, alaturi de marile economii precum Germania, Italia sau Spania deja s-au apucat de lucru cu banii din Mecanismul de Redresare si Rezilienta, primele transe intrand deja in conturile statelor cu „temele“ facute, scrie Ziarul Financiar, conform Mediafax. Romania…

- Cu 1,7% din PIB cheltuiți in 2019 pentru aparare, Romania se situeaza pe locul 6 in UE intr-un clasament condus de Estonia, Grecia, Letonia, Cipru și Franța, conform datelor Eurostat, informeaza Mediafax. In 2019, cheltuielile pentru aparare ale statelor UE s-au ridicat la 168,5 miliarde euro,…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…