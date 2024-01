Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Cornel Dinicu, primele declarații dupa incendiu: Femeia era langa patronul de la Ferma Dacilor in momentul tragedieiConcubina lui Cornel Dinicu face primele declarații dupa incendiu. Era langa el in momentul tragediei. Alexandra a fost chemata pentru a se constitui parte civila, dupa ce…

- Cornel Dinicu a facut primele declarații in fața anchetatorilor. Patronul pensiunii a fost arestat preventiv in dosarul incendiului de la Ferma Dacilor. Barbatul nu a vrut sa vorbeasca pana acum despre incendiu. Iata ce a transmis acesta!

- Cornel Dinicu a rupt tacerea și a avut o reacție exploziva, dupa ce fiul sau a murit in incendiul de la Ferma Dacilor. Patronul este devastat de durere, revoltat și in stare de șoc, iar acum a facut primele declarații. Acesta nu a ezitat sa faca acuzații grave, care ar putea sa schimbe cursul anchetei!

- Patronul de la Ferma Dacilor susține ca incendiul in care și-au pierdut viața mai mulți oameni, printre care și fiul sau, a fost provocat intenționat. Este prima declarație a lui Cornel Dinicu dupa incendiul devastator care a distrus complexul turistic, potrivit Observator News.

- Cornel Dinicu, proprietarul pensiunii Ferma Dacilor, a aparut pentru prima data in public la patru zile de la tragedia in care și-au pierdut viața opt persoane, printre care și fiul sau de 11 ani. Cornel Dinicu a venit vineri la priveghiului fiului sau, Victor. Indurerat, imbracat complet in negru,…

- Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, locația care a ars ca o torța in a doua zi de Craciun, a fost vazut pentru prima data in public de la tragedia in care și-au pierdut viața opt persoane.

- Apar primele masuri dupa tragedia de la Ferma Dacilor, incendiul in urma caruia șapte oameni au murit și o alta persoana este in continuare cautata. Un șef din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a fost demis. E vorba despre șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova,…

- La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la Ferma Dacilor, unde șapte oameni au ars de vii, Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat primele masuri dupa incendiul devastator.