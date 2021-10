Alexandra Georgiana Văcaru, noul prefect al Capitalei. Ce experiență profesională și ce avere are Alexandra Georgiana Vacaru va fi noul prefect al Capitalei, numirea sa venind pe fondul vacantarii funcției, odata cu demiterea lui Alin Stoica, desemnat din partea USR-PLUS. Vacaru a fost inspector la Consiliul Concurenței și consilier pentru afaceri europene la Curtea de Justiție a UE. Este doctorand la Scoala Doctorala Ordine Publica si Siguranta Nationala a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. A lucrat și pentru UNESCO, Willkie Farr & Gallagher LLP, MAE, NNDKP, Tribunalul UE și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Conform ultimei declarații de avere, noul prefect deține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

