Alexandra Crivineanu (PSD): Primarul Coliban este total dezinteresat de aspectul Brașovului Liderul de grup al consilierilor social-democrați, Alexandra Crivineanu ii propune primarului Coliban ca, pe langa problemele stringente ale orașului, sa iși indrepte atenția și catre detaliile ce țin de aspectul fiecarui cartier al Brașovului. „Un bun gospodar de oraș/ comunitate este intotdeauna evaluat dupa realizarile pe care le are in domeniile de interes major pentru concetațenii sai: infrastructura, asfalt, canalizare, curațenie, transport in comun, școli și gradinițe etc. Primarul actual nu face altceva decat sa duca Brașovul la un nivel de subzistența, neavand nici cea mai mica realizare,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

