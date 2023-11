Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Zverev și Holger Rune au obținut calificarea la Turneul Campionilor 2023, in urma rezultatelor inregistrate vineri la Mastersul de la Paris. Competiția care-i va aduce la start pe cei mai buni opt sportivi din circuitul ATP va avea loc la Torino (Pala Alpitour) in perioada 12-19 noiembrie.

- Atleta Alina Rotaru-Kottmann și-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice din Franța, iar dupa bronzul mondial de la Budapesta se pregatește sa sara pentru o medalie la lungime in competiția suprema din 2024. Puțina lume știe ca Alina a facut primii pași in sport la dansuri, apoi a trecut pe stadion.Alina…

- Brian Chesky, CEO-ul Airbnb, cunoscuta platforma de inchirieri case și apartamente pe termen scurt care este și partener olimpic, ii indeamna pe parizieni sa-și ofere locuințele in numar cat mai mare pe durata JO de anul viitor Jocurile Olimpice de la Paris 2024 sunt programate intre 24 iulie și 11…

- In vara anului viitor, Paris va gazdui a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vara, precum și cele dedicate sportivilor paralimpici. Unul dintre partenerii oficiali ai evenimentului este Toyota Motor Europe. Constructorul japonez a anunțat oficial ca va furniza 500 de exemplare modelului Mirai. Acestea…

- Romania a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de tenis de masa! Echipa noastra a cedat clar la Malmo in fața Germaniei, duminica, scor 0-3. Romania a incheiat pe locul al doilea la Campionatele Europene de tenis de masa! Duminica, Germania a reușit sa se impuna in toate cele trei meciuri:…

- Elisabeta Lipa, președinta Agenției Naționale pentru Sport, iși dorește ca la Jocurile Olimpice de la Paris delegația Romaniei sa fie bogata nu doar numeric, ci și ca performanțe. Ea spera in multe bilete obținute la CM de canotaj de saptamana viitoare Au mai ramas 333 de zile pana la deschiderea Jocurilor…

- Gimnasta Annaliese Dragan (17 ani) a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris, devenind a șaptea sportiva calificata pentru delegația Romaniei. Trei sute treizeci și șapte de zile au mai ramas pana la startul Jocurilor Olimpice de la Paris, iar pe lista cu "tricolorii" care vor participa…

- Britanicul Alex Yee a castigat, vineri la Paris, proba test de triatlon in vederea Jocurilor Olimpice de vara din 2024, cu mai putin de un an inaintea competitiei din capitala Frantei, pe un traseu identic cu cel care va fi propus pe 31 iulie anul viitor, cu o proba de inot in fluviul Sena, informeaza…