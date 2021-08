Francis On My Mind colaboreaza cu Lee Vent pentru single-ul “Love You The Most”

Dupa ce recent au colaborat pentru remixul piesei “Circle Of Love”, Francis On My Mind si Lee Vent lanseaza primul single impreuna – “Love You The Most”. Francis On My Mind și Lee Vent s-au întâlnit in Berlin anul acesta și au lucrat… [citeste mai departe]