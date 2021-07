Stiri pe aceeasi tema

- Prima piesa lansata de catre Rodica Tudor reprezinta și un experiment inedit, cu vibe-uri pozitive, care imbina trei limbi diferite – rromani, portugheza și engleza. Tanara artista reușește sa aduca impreuna culturi diverse intr-un mod inedit, fiecare particica din piesa reprezentand și un element important…

- Dupa colaborarea avuta cu Elyar, Runtree lanseaza o noua piesa dance cu Nalani. „Higher” reprezinta un fusion perfect echilibrat intre ritmurile dance ce l-au consacrat pe Runtree și vocea puternica și versatila a lui Nalani. Aceasta colaborare interanționala se aude deja pe Radio Zet și RMF, doua dintre…

- Cantarețul roman de reggaeton originar din Transilvania, Dany D „mi amor” lanseaza al doilea episod din Trilogia de los Besos, dupa Besos Criminales, piesa numita „No me mates”. „No me mates” il surprinde pe protagonistul nostru Dany D in cautarea iubitei sale, disparute fara urma. Acțiunea videoclipului…

- La o luna de la lansarea single-ului de debut, „Sub efectul tau” și la doar doua saptamani de la lansarea piesei „Nu ma las”, Alexa Dragu termina de relatat povestea etapelor de la finalul unei relații de iubire. Daca in „Sub efectul tau” era vorba despre primul moment de claritate, cand valul roz…

- La doar doua saptamani de cand și-a lansat single-ul de debut, „Sub efectul tau”, Alexa Dragu iși continua de relatat povestea cu piesa „Nu ma las”, o piesa pop, cu ritm captivant și cu un mesaj foarte important. Mai exact, Alexa Dragu ne indeamna sa nu renunțam, indiferent de situație: „Dar nu ma las…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM, care se numeste “Astronaut”. Noua piesa suna foarte bine, are un vibe pozitiv si este perfecta pentru orice festival de gen. “Astronaut” a avut lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria si…

- Alexa Dragu lanseaza piesa ei de debut, „Sub efectul tau”, insoțita de un videoclip sugestiv. „Sub efectul tau” este o piesa ritmata in care Alexa Dragu canta despre momentul pe care toata lumea il așteapta cu nerabdare, dupa terminarea unei relații de iubire, mai precis despre claritatea și liniștea…

- Duo-ul eclectic parizian, Polo & Pan, a lansat prima noua piesa din acest an, intitulata „Ani Kuni”, cu un videoclip animat. Dupa ce a acumulat aproape jumatate de miliard de ascultari la nivel mondial, noua piesa vine la 10 luni de la lansarea EP-ului “Feel Good”, care a fost numit „o doza de soare”.…