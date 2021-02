Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea, ajuns la 36 de ani, se poate considera un om implinit. Are o cariera de invidat și o familie alaturi de care se simte fericit și implinit. Cu toate acestea, exista un lucru care il nemulțumește, dar despre care nu vorbește prea des, noteaza click.ro. Invitat la podcastul produs și gazduit…

- Alex Velea a vorbit despre relația cu Antonia. Ce spune celebrul artist despre povestea de iubire pe care o are alaturi de mama celor doi copii ai sai? Vedeta a fost lovita de ghinion. Alex Velea, lovit de ghinion din cauza Antoniei. Ce detalii ofera despre relația sa cu solista? Alex Velea a surprins…

- Antonia și Alex Velea sunt iubiți de o țara intreaga, dar puțini sunt cei care știu cum a inceput, de fapt, povestea lor de dragoste. Detalii neștiute din relația celor doi. Chiar ”baiatul de aur” le-a dat in vileag.

- Alex Velea este un artist și un om complet. Are o cariera impresionanta, iar pe plan persoanl este mai mult decat implinit alaturi de soția lui, Antonia, și copiii sai: Maya, Dominic și Akim. Cantarețul a vorbit despre industria muzicala și a marturisit ca de cand a inceput relația cu Antonia, a fost…

- Face ce face și ne ia din nou prin surprindere! Antonia s-a pozat cu picioarele dezgolite și a fost comparata cu un ”culturist”! Cum a reacționat iubita lui Alex Velea? Le-a inchis gura fanilor care au criticat-o!

- Antonia a facut un gest vulgar in public. Ce a enervat-o pe soția lui Alex Velea in aceasta perioada de grele incercari, citiți in articolul de mai jos. Antonia a ieșit in club. Nu a purtat masca nici la interior, nici la exterior. Cui a aratat degetul mijlociu Antonia a facut un gest vulgar in […]…

- Antonia face ce face și iar atrage toata atenția! Frumoasa cantareața „a uitat” de sutien și le-a oferit fanilor o priveliște de milioane. Mai exact, iubita lui Alex Velea și-a etalat sanii, iar piercing-ul ei a atras de departe toate privirile internauților.