Stiri pe aceeasi tema

- Miodrarg Belodedici (56 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști romani din istorie, a dezvaluit un episod șocant din perioada in care evolua la Steaua Roșie Belgrad. Belo a trait clipe cumplite in data de 13 mai 1990, in timpul unui meci cu Dinamo Zagreb, disputat pe arena „Maksimir”. Motivul?…

- EA se pregatește pentru ce e mai rau: Ultimate Team ar putea fi blocat in diverse regiuni, la cererea autoritaților. Mulți gameri așteptau content nou pe data de 8 decembrie, mai ales ca aceasta luna este cunoscuta pentru campaniile speciale declanșate de EA in Ultimate Team. Cum EA n-a facut niciun…

- Jador sufera din dragoste! Faimosul cantareț și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-a dezvaluit faptul ca a fost parasit de iubita. Ba mai mult, acesta i-a compus și o melodie celei care i-a frant inima, ascultand-o cu multa durere-n suflet, cu gandul la ea. Iata care a fost motivul desparțirii!

- Cantarețul pe care fanii nu il mai recunosc este Nicolae Furdui Iancu. Artistul de muzica populara, care va implini onorabila varsta de 64 de ani luna aceasta, este schimbat complet de cand s-a retras de pe scena și s-a mutat. Cantarețul pe care fanii nu il mai recunosc Nascut pe 26 octombrie 1955,…