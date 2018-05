Alex Toma lansează single-ul “STRĂINO” Va prezentam o noua super piesa, o noua poveste de dragoste, cu un ritm senzual și amețitor, perfect pentru sezonul estival. Pentru cei care nu il cunosc pe Alex, acesta a devenit cunoscut odata cu participarea la show-ul TV, X Factor Italia. Astazi revine in atenția publicului cu un nou proiect muzical, intitulat “STRAINO”, insoțit și de un videoclip. Noul single al artistului spune povestea celor care iubesc și nu inceteaza sa-și piarda speranța… O super piesa cu un ritm senzual și amețitor, perfect pentru sezonul estival. “Sunt tare mandru de piesa asta! Imi place foarte mult și imi doresc… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

