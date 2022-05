Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, inaintea intalnirii infomale la Berlin a ministrilor de externe ai statelor membre NATO, ca Ucraina poate castiga razboiul inceput de Rusia. „Astazi ne vom concentra pe ultimele evolutii din Ucraina. Invazia brutala a Rusiei a pierdut din…

- Victoria Ucrainei la ediția Eurovision din acest an arata "imensul sprijin public" de care beneficiaza aceasta tara atacata de Rusia, a transmis, duminica, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, citat de The Guardian.

- Aderarea Ucrainei la UE, in contextul invadarii tarii de catre Rusia, a devenit o "chestiune de razboi sau de pace", a estimat marti ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba. "Tin sa subliniez ca aderarea Ucrainei la UE este o chestiune de razboi sau de pace in Europa", a declarat Kuleba…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat, in urma cu puțin timp, ca are coronavirus. Acesta spune ca are simptome ușoare, cel puțin deocamdata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Saptamana trecuta, miniștrii NATO s-au intalnit la Bruxelles pentru a discuta cat de departe vor merge cu ajutorul militar pentru Ucraina in timp ce Kievul incearca sa faca fața asaltului trupelor ruse care iși concentreaza acum toate forțele pe regiunile din sudul și estul țarii. Dar, pe masura ce…

- In urma cu sase ani, cantareata ucraineana Jamala a cucerit Europa cu un cantec despre deportarea de catre Stalin a tatarilor din Crimeea, regiunea ei natala de la Marea Neagra, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

- BRUXELLES – Unele saptamani pot parea zeci de ani, iar saptamana aceasta a fost una dintre ele. Odata cu actul liber de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, tragedia razboiului a izbucnit din nou in Europa. Forțele ruse au bombardat locuințe rezidenția

- „Trebuie sa facem mai mult pentru a proteja aprovizionarea cu energie a țarii noastre”, a spus Scholz, adaugand „și pentru a nu depinde de anumiți furnizori de energie”. Germania este cel mai mare client de gaz al Rusiei. Europa se bazeaza pe Rusia pentru aproximativ 35% din gazele sale naturale, Germania…