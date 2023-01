Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul mastilor neconforme in care sunt cercetati selectionerul Victor Piturca, fiul acestuia, Alexandru Victorio, dar si directorul general al Romarm, Gabriel Tutu, a pornit inca din vara anului 2020, fiind inregistrat initial la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Bucuresti. Pe masura ce…

- Procurorii DNA au trimis cerere de arestare preventiva la Tribunalul București pentru Victor Pițurca și fiul sau, Alexandru Pițurca, precum și pentru șeful Romarm, Gabriel Țuțu, in dosarul achizițiilor maștilor de protecție neconforme pentru MApN, potrivi

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 31 ianuarie 2023, a unui inculpat, om de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de cumparare…

- Fostul selectioner al Nationalei de Fotbal Victor Piturca a fost retinut de procurorii anticoruptie, potrivit unor surse judiciare, citate de redactorul RRA Diana Surdu. Ancheta DNA ar viza mastile neconforme livrate in spitalele Ministerului Apararii Nationale in timpul pandemiei de Covid-19. In acelasi…

- Victor Piturca, retinut de procurorii DNA pentru achizitia de masti in pandemie. Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie, au precizat, luni, pentru Agerpres,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 30 ianuarie 2023, a suspectilor: Tutu Gabriel, director general al CN Romarm SA, in sarcina caruia s a retinut comiterea…

