Alex-Florin Florenta, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a primit aviz pozitiv in unanimitate din partea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Florența a fost audiat, luni, de membrii Secției pentru procurori a CSM, așteptați sa transmita acum avizul motivat. […] The post Alex Florența, propunerea Ministerului Justiției pentru Parchetul General, aviz pozitiv in unanimitate din partea CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…