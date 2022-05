Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile medicale din sistemul sanitar atrag atentia asupra faptului ca atat la nivel national cat si la nivel local vom intra intr-o zona de risc sanitar. Deocamdata, cel mai mare deficit se constata la asistentii medicali specializati, spune Iulian Cozianu, presedinte SANITAS Iasi. O alta categorie…

- ”Pe fondul migratiei personalului specializat (medici, asistenti, infirmieri) catre strainatate, situatia asistentei medicale din Romania a intrat intr-o zona de risc sanitar. Romania are nevoie urgenta de peste 50.000 de asistenti medicali pentru a face fata provocarilor sanitare din urmatorii ani…

- O noua sansa in Romania. Aproape 40- din totalul refugiatilor ucraineni care, dupa inceperea razboiului, si-au gasit de munca in Romania lucreaza in industria prelucratoare, potrivit unor date centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Statisticile MMPS arata ca, de pe 24 februarie si…

- Aproximativ 500 de kilograme de deșeuri vegetale și PET-uri au fost adunate prin acțiunea de igienizare a raului Zalau, in zona localitații Sarmașag, de lucratorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Salaj. „Deșeurile colectate din zonele igienizate sunt rezultatul nepasarii anumitor cetațeni care aleg…

- Platforma de recrutare BestJobs a atins pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii in luna martie, acesta fiind un nou record pe piata muncii.Oferta de joburi din martie a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara in Romania.Statisticile primului…

- Managementul timpului este esential atunci cand doresti sa oferi servicii de calitate, in special in domeniul beauty. Profesionistii din aceasta industrie isi desfasoara activitatea pe baza de programari ceea ce inseamna ca o rezervare ce nu este onorata ori micile intarzieri, pot afecta intreaga activitate.…

- Statisticile realizate la nivelul judetului Iasi arata ca pandemia pare sa fi dus la o scadere a numarului de cazuri de tuberculoza, boala la care Romania este fruntasa la nivel mondial. Medicii pneumologi spun ca cifrele nu sunt reale si sunt influentate de adresabilitatea scazuta in unitatile ambulatorii…