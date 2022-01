Stiri pe aceeasi tema

- Un roman traiește de 15 ani intr-un oraș aflat in estul Siberiei, acolo unde temperaturile scad cu mult sub cele de ingheț. Marius Giura locuiește in capitala Republicii Buryatia, Ulan-Ude. Temperaturile ajung la -30 de grade Celsius In orașul din estul Siberiei locuiesc aproximativ 450.000 de oameni,…

- Putin peste 400 de cazuri de covid 19 in ultimele 24 de ore. Autoritatile au raportat si 36 de decese, 8 fiind din perioada anterioara. La ATI sunt internati 527 de pacienti. In Timiș au fost raportate 31 cazuri noi de imbolnavire. Rata de infectare in judet a ajuns astazi la 1,04 iar in Timisoara […]…

- „In mod sigur, daca nu suntem deja acolo, vom fi in scurt timp, pentru ca rata de infecțiozitate a acestei variante pare sa fie extrem, extrem de ridicata. Aproape toate țarile din jurul nostru sunt cu rosu, doar cateva cu galben si noi cu verde. E clar ca noi testam foarte putin, deci nu avem foarte…

- Andreea Raicu, in varsta de 44 de ani, și-a surprins admiratorii de pe Instagram, dupa ce a postat o imagine in care apare fara machiaj. Vedeta a vrut sa le arate fanilor ca nu poți fi intotdeauna impecabila, chiar daca ești persoana publica.„Fara machiaj, fara gene false sau filtre și lumini care sa…

- Memorialul Revolutiei din Timisoara a deschis programul dedicat Revolutiei din Decembrie 1989 cu o inedita expozitie care vorbeste despre viata celor care au trait comunismul in Republica Democrata Germana.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca Europa este „epicentrul pandemiei” de COVID-19 in momentul de fata, el subliniind ca estimarile realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca, la nivel european, sute de mii de oameni vor muri…

- O cantareața cunoscuta din Romania a decis ca este momentul sa-și schimbe viața. Aceasta a slabit nu mai puțin de 30 de kilograme. Ce marturii face solista și cum se simte acum? O cantareața din Romania a slabit 30 de kilograme Aurora Mihai a decis sa-și schimbe viața și sa apeleze la o operație de…

- (P) Succesul este al celor care muncesc si nu renunta atunci cand dau de greu! Programul de mentorat in IT WellCode este unul de succes, insa extrem de provocator pentru cursanti. Testimonialele acestora sunt dovada ca pragurile de dificultate a problemelor sunt extrem de ridicate, insa mentorii reusesc…