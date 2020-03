Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu: „A luat mai multe pastile. Era întinsă pe jos” Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat in urma cu doua zile, insa scandalul dintre cei doi este departe de a fi incheiat. Bianca Dragușanu a fost invitata in platoul emisiunii Teo Show și a purtat o conversație telefonica cu fostul sau soț, Alex Bodi. Pe langa reproșuri și acuze, cei doi au facut niște dezvaluiri neașteptate unul despre celalalt. In timp ce Bianca l-a acuzat de infidelitate, Alex Bodi a sugerat ca vedeta ar fi incercat sa se sinucida luand mai multe pastile. Totodata, afaceristul a recunoscut și ca a inșelat-o, dar și ca a fost violent fizic cu ea: Citește și – Alex Bodi,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

