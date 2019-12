Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș a murit intr-un accident de mașina in Spania, insa contextul in care s-a petrecut accidentul și data morții nu sunt inca pe deplin elucidate, cel puțin nu in presa din Romania. Exista suspiciuni legate de modul in care s-a petrecut accidentul rutier din Spania in care Cornel Galeș a fost…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum a inceput relatia ei cu Alex Bodi. Barbatul era casatorit atunci cand l-a cunoscut și a divorțat pentru a putea avea o noua relație. "Ne-am cunoscut pe 1 septembrie. El era casatorit pe vremea aia și ne-am indragostit. El a fost foarte corect fața de fosta…

- Viața Mariei Ciobanu, cunoscuta drept ”Ciocarlia muzicii populare” este presarata cu desparțiri dese de oamenii dragi. Fratele artistei a murit. Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Ion Dolanescu? Fratele Mariei Ciobanu, Ilie, a murit. Ce mesaj a transmis artista? De cațiva ani, Maria Ciobanu a pus…

- In urma unei operatiuni derulate pe parcursul mai multor zile, politisti si procurori DIICOT au confiscat zeci de kilograme de droguri. Anchetatorii romani au vizat un grup format din doi cetateni albanezi si unul grec. Acestia au introdus in Romania aproximativ 60 de kilograme de canabis din Spania,…

- Incurcate mai sunt caile relatiei dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi. Cand toata lumea astepta oficializarea divortului dintre ei, dupa ce au depus actele la notar, focoasa blondina si afaceristul le dau decisiva carcotasilor. Cei doi au iesit in oras, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din…

- Catalina Ponor, una dintre cele mai mari campioane la gimnastica din Romania și din lume, a explicat, pentru click.ro, cum reușește sa fie intr-o forma fizica cat mai buna. La 32 de ani, Catalina Ponor are o condiție fizica de invidiat. Au ajutat-o anii de gimnastica, dar are și un stil de viața cat…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, are probleme cu legea in Statele Unite, dupa ce a incalcat de mai multe ori legislația rutiera. Ea a fost trasa pe dreapta de mai multe și a primit mai multe amenzi de circulație, dar nu vrut sa le plateasca, iar acum este așteptata in fața judecatorilor.…