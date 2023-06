Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Ilie Dumitrescu (54 de ani) l-a ironizat pe patronul FCSB, Gigi Becali, dupa ce afaceristul a perfectat transferul mijlocașului Alexandru Baluța (29 de ani), fotbalist liber de contract dupa desparțirea de maghiarii de la Akademia Puskas. ...

- Ilie Dumitrescu a dezvaluit de ce a ales-o Alex Baluta pe FCSB. Fostul component al generatiei de aur nu crede ca cele doua oferte pe care le-a avut Baluta de la FCSB si Universitatea Craiova au fost egale. Mihai Rotaru l-a facut astazi „tradator” pe Alexandru Baluta si a sustinut ca i-a facut acestuia…

- Alexandru Baluța (29 de ani) a refuzat-o pe Universitatea Craiova și va semna cu FCSB, dupa cum a anunțat GSP.ro. Iar decizia mijlocașului ofensiv nu le-a picat bine fanilor olteni. Dupa mesajul macabru al Peluzei Nord, fostul fotbalist de la CS Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec sau…

- Alexandru Baluța, 29 de ani, a batut palma cu FCSB și va fi primul transfer realizat de roș-albaștri in aceasta vara, informație dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro. Dorit și de fosta lui echipa, Universitatea Craiova, Baluța a ales sa revina in Romania la FCSB, dupa desparțirea de Akademia Puskas,…

- Alexandru Baluța se pare ca a ajuns la un acord verbal cu FCSB. Mijlocașul urmeaza sa semneze contractul in orele urmatoare, iar vestea a picat ca un „fulger“ pentru fanii Universitatii Craiova, dar si pentru patronul Mihai Rotaru. Conform Prosport, Gigi Becali l-a convins pe Alex Baluța sa lase orice…

- Mijlocașul ofensiv Alexandru Baluța (29 de ani) a ajuns la un acord verbal cu FCSB și va semna noul contract in cel mai scurt timp, dupa cum a anunțat GSP.ro. Basarab Panduru a analizat transferul pus la cale de Gigi Becali și considera ca fostul jucator de la CS Universitatea Craiova, Slavia Praga,…

- Alexandru Baluța (29 de ani) a ajuns la un acord verbal cu FCSB. Mijlocașul urmeaza sa semneze contractul in orele urmatoare. Dorit insistent de Mihai Rotaru la CS Universitatea Craiova, Alexandru Baluța a ajuns la un acord verbal cu FCSB. Mijlocașul, liber de contract dupa desparțirea de Akademia…

- Așteptat sa semneze joi pe 3 ani cu CS Universitatea Craiova, Alex Mitrița (28 de ani) nu este singurul „repatriat” de patronul Mihai Rotaru. Va fi urmat de Alexandru Baluța (29), care tocmai și-a incheiat contractul cu Akademia Puskas. Mihai Rotaru este pe punctul de a-i reuni in Banie pe Alexandru…