Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și soția sa, testați pozitiv la Covid-19

„După ce am simțit ușoare simptome, soția mea și cu mine am fost testați pozitiv la Covid-19. Avem însă șansa unei infecții lejere, despre care am aflat că se datorează variantei Omicron”, a anunțat sâmbătă președintele Recep Erdogan.… [citeste mai departe]