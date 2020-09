Tanara interpreta originara din orașul Petroșani, Alessandra Petroșca, a debutat zilele acestea cu melodia ei de debut, “Sing It On”, o piesa in limba engleza, realizata de catre o echipa internaționala și anume, de catre EL Radu, interpret și producator din Republica Moldova impreuna cu “The Master Of The Sound”, compozitor și inginer de sunet din Spania. “Sing It On” s-a auzit in premiera la celebrul show matinal de televiziune, “Neatza cu Razvan și Dani”, de la Antena 1, interpreta facand un adevarat show de energie și emoție. Din spusele Alessandrei, nu se compara cu nimic senzația de a avea…