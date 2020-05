Alertare in timp real pentru situatii de criza. Solutie pentru piata din SUA, dezvoltata cu tehnologie romaneasca

Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru ca siguranta pasagerilor nostri este esentiala respectam cu strictete toate recomandarile autoritatilor sanitare, respectiv reglementarile in vigoare si am luat toate masurile necesare pentru prevenirea si diminuarea riscului extinderii epidemiei de Covid-19. In plus, pentru a oferi o mai…

- Criza cauzata de coronavirus are consecințe neașteptate in Statele Unite ale Americii. Zeci de mii de tineri din statul Georgia au primit carnetele de conducere acasa, fara sa mai dea examenul stresant alaturi de un examinator, scrie CNN. Este metoda statului american de a rezolva criza rezervarilor…

- Șeful companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, a lansat un șir de mesaje impotriva masurilor restrictive drastice privind combaterea noului coronavirus. In cateva mesaje Twitter, el a cerut autoritaților americane „sa redeschida” țara și sa relanseze activitatea intreprinderilor. „Eliberați America…

- Criza provocata de epidemia de coronavirus afecteaza și companiile media. Se fac sacrificii mari pentru ca acestea sa se mențina pe linia de plutire. Inclusiv in Statele Unite, cea mai lovita țara de COVID-19.Potrivit insider.com, redactorul șef al publicației The Anniston Star din Alabama a renunțat…

- Producatorul de cosmetice Coty a anuntat vineri ca a demarat productia de gel hidro-alcoolic care este folosit ca si dezinfectant pentru maini pentru a ajuta la combatarea virusului Covid-19, iar produsele vor fi oferite gratuit si distribuite catre personalul medical si de urgenta care se confrunta…

- Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii si China au atins cel mai periculos nivel din ultimele decenii, culminand cu acuzatii conspirationiste de atribuire a responsabilitatii pentru pandemia de coronavirus, afirma analisti citati de site-ul de stiri Axios.com."Criza generata de pandemia…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie. Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in…

- Nadia Comaneci a decis sa posteze pe paginile sale de socializare un mesaj pentru toți cei care o urmaresc, un mesaj de lupta și prevenție impotriva #coronavirus. „Acum este un moment extrem de important și fiecare dintre noi avem o mare responsabilitate, fața de noi, fața de familie, fața de cei dragi…