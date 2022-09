Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier pe o strada din Kiev. „La Kiev, un automobil a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei si cu vehiculele din escorta lui”, a anunțat Serghei Nikiforov, purtatorul de cuvant al președintelui, intr-un…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost ranit usor miercuri, in urma unui accident produs in Kiev, relateaza CNN, care precizeaza ca Zelenski nu a suferit rani grave. Potrivit unui comunicat al secretarului de presa al presedintelui, „o masina a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei…

- Moscova ar putea anunta chiar in aceasta saptamana organizarea unui referendum „ilegitim” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, informeaza AFP. „Avem informatii potrivit carora…