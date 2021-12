Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115 prin care sunt exceptați de la carantina șoferii de TIR, dar și șoferii de microbuze și autobuze. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115. Principalele prevederi: 1. Modificarea HCNSU…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115. Principalele prevederi Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din statele terțe, valabile in perioada 10.12.2021 – 08.01.2022, in sensul: exceptarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri noua lista a țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit listei actualizate, in urma creșterii incidenței cazurilor de SARS-CoV2, Finlanda intra in zona roșie, iar in urma scaderii ratei de infectare Romania…

- Doua noi state au intrat in zona roșie, in urma creșterii ratei de infectare cu COVID, a anunțat vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care a transmis noua lista. Conform CNSU, in zona roșie au intrat: Finlanda și Liban, iar in zona galbena au intrat: din zona roșie, in urma scaderii…

- Actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat: - in zona roșie au intrat: Finlanda și Liban; - in zona galbena au intrat: • din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Armenia, Dominica, Maldive și Singapore; •din zona verde, in urma creșterii incidenței:…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri Hotararea numarul 110 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Astfel, in zona roșie au intrat Franța, Portugalia, Mauritius și Insulele Mariane de Nord. Potrivit modificarilor operte vineri,…

- Lista actualizata a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, din 3 decembrie 2021. Spania a intrat in zona galbena, Franța in zona roșie. Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de CNSU, in data de 3 decembrie 2021. Una dintre principalele modificari se refera la Spania, care intra…

- In zona roșie intra Franța, Portugalia, Mauritius și Insulele Mariane de Nord, potrivit Hotararii nr. 110 din 03.12.2021.In zona galbena vor intra: • din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Mongolia și Belize;• din zona verde, in…